Судебные приставы арестовали у свердловчанина автомобиль KIA Sportage за неуплату долга в 353 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. Судебные приставы арестовали у жителя Свердловской области автомобиль KIA Sportage за долг по разделу совместно нажитого имущества.



Как сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России, исполнительный документ о взыскании задолженности в размере 353 тыс. руб. поступил в Верхнепышминское районное отделение ведомства.



Свердловчанин, зная о возбуждении производства, от уплаты долга уклонялся. Судебные приставы, выяснив, что у мужчины есть в собственности автомобиль KIA Sportage, арестовали транспортное средство и оставили его на ответственное хранение должнику без права пользования. Спустя два часа после этого свердловчанин погасил долг. Арест с автомобиля снят.