На Среднем Урале собрали 46% планового урожая зерновых культур

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. В Свердловской области по состоянию на 30 августа 2022 года зерновые культуры на зерно убраны с площади 158 тыс. 916 га, что составляет 46,4% от плана (в 2021 году на эту дату было убрано 55%). Об этом со ссылкой на данные регионального минАПК сообщает пресс-служба свердловского Россельхознадзора.



Валовый сбор составил 475 тыс. 911 т. Урожайность с 1 гектара достигла 29,9 ц/га, что превышает показатель предыдущего года (в 2021 году — 16,7 ц/га).



Согласно данным ведомства, намолочено 139 тыс. 432,6 т пшеницы, урожайность составила 30,3 ц/га (в 2021 году — 15,4 ц/га); 266 тыс. 344,2 т ячменя при урожайности 30,5 ц/га (19 ц/га); озимой ржи намолочено 8 тыс. 693,8 т, урожайность — 26,1 ц/га.