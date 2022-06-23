На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала гречневая крупа

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. С 22 по 29 августа 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на гречневую крупу (на 3,66%, до 140,95 руб. за кг).



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на глазированные шоколадом мягкие конфеты (на 2,71%, до 464,04 руб. за кг), бананы (на 2,52%, до 82,11 руб. за кг), шлифованный рис (на 2,35%, до 132,79 руб. за кг), пшено (на 1,94%, до 74,64 руб. за кг), а также на печенье (на 1,58%, до 257,74 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на свеклу (на 12,93%, до 28,01 руб. за кг), репчатый лук (на 12,53%, до 40,42 руб. за кг), свежие помидоры (на 10,17%, до 84,85 руб. за кг), картофель (на 8,47%, до 31,82 руб. за кг), капусту (на 7,67%, до 22,05 руб. за кг), морковь (на 6,36%, до 42,1 руб. за кг), а также на свежие огурцы (на 6,29%, до 52,16 руб. за кг).