Власти Екатеринбурга ввели автобусные рейсы для учеников школы № 24 из поселка Калиновский

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. Власти Екатеринбурга приняли решение ввести рейсы на автобусных маршрутах № 75 и 90. Это позволит детям, живущим в поселке Калиновский, удобно добираться до школы № 24 в новом учебном году, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Так, автобус № 75, курсирующий между конечными станциями «улица Восточная» и «поселок Калиновский», будет отправляться от конечной в Калиновском, после чего — останавливаться в поселке Изоплит, а затем начнет двигаться по обычному маршруту. Рейсы будут отправляться в 07.25, 13.28 и 14.03.



В обратном направлении школьники смогут уехать на автобусе № 90, следующем по маршруту от остановки «Восточная» до станции «поселок Изоплит». Схема движения также будет продлена до поселка Калиновского. Рейсы с остановки Восточная будут отправляться в 14.05, 18.37 и 19.06.