Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,2%

УрБК, Москва, 31.08.2022. По состоянию на 14.58 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,06 руб., евро — 60,10 руб. С начала сегодняшних торгов курс доллара США вырос на 0,2%, евро — на 0,17%.

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