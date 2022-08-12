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В Екатеринбурге с 15 сентября до 15 ноября 2022 года будет закрыто движение транспорта по улице Серафимы Дерябиной

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. В Екатеринбурге с 15 сентября до 15 ноября 2022 года будет закрыто движение транспорта по улице Серафимы Дерябиной. Здесь будут проводить работы по реконструкции улично-дорожной сети и строительству трамвайной линии, сообщает пресс-служба администрации города.

Для проезда будет закрыт отрезок от дома № 51/1 на улице Серафимы Дерябиной до улицы Академика Бардина. Движение транспорта будет организовано по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной.

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