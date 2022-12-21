В Академическом районе Екатеринбурга почти на два месяца закроют движение из-за строительства трамвайной линии

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. В Екатеринбурге строители с 9 января по 20 июня 2023 года перекроют движение по одной ...

В Екатеринбурге из-за строительства трамвайной ветки ограничат движение транспорта по улице Серафимы Дерябиной

В Екатеринбурге с 15 сентября до 15 ноября 2022 года будет закрыто движение транспорта по улице Серафимы Дерябиной

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. В Екатеринбурге с 15 сентября до 15 ноября 2022 года будет закрыто движение транспорта ...