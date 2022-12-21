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В Академическом районе Екатеринбурга почти на два месяца закроют движение из-за строительства трамвайной линии

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. В Академическом районе Екатеринбурга строители перекроют ряд улиц для строительства трамвайной ветки. Ограничения для транспорта будут действовать с 17 июня по 10 августа 2023 года, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В указанные сроки будет запрещено движение автотранспорта по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной, от дома № 43 по улице Серафимы Дерябиной до дома № 189ж по улице Волгоградской. Движение будет организовано по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной.

Также нельзя будет проехать по улице Зоологической, от дома № 2 по улице Зоологической до улицы Серафимы Дерябиной. И будет закрыт проезд по дублеру улицы Серафимы Дерябиной, от дома № 30 по улице Серафимы Дерябиной до дома № 30б по этой же улице.

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