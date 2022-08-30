Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. По состоянию на 31 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. 832 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 30 августа число безработных составляло 20 тыс. 809 человек. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 23 человека. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,98%. Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,52.

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