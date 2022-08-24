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Вчера, 15:22

На Южном Урале объем выдачи потребкредитов за год снизился на 49%

УрБК, Челябинск, 31.08.2022. В Челябинской области объем выданных в январе-июле текущего года потребительских кредитов составил 31,3 млрд руб. Это на 49% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (61,4 млрд руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 9-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по объему выданных в январе-июле этого года потребкредитов оказалась Москва (166,7 млрд руб.), на второй — Московская область (96,8 млрд руб.), на третьей — Санкт-Петербург (65,6 млрд руб.), на четвертой — Свердловская область (47,4 млрд руб.). Замыкает топ-5 Краснодарский край (43,9 млрд руб.).

В целом по стране объем выданных в январе-июле текущего года потребкредитов составил 1,35 трлн руб., что на 46,6% меньше результата аналогичного периода прошлого года (2,53 трлн руб.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексей Волкова, ситуация с выдачей потребкредитов в текущем году схожа с «карантинным» 2020 годом. Так, в обоих случаях вслед за падением наблюдается тенденция к некоторому восстановлению сегмента потребительских кредитов.

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