В Свердловской области выявлено 1 тыс. 452 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 1 тыс. 452 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 31 августа 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 470 тыс. 713 человек.



Также за сутки в области зарегистрирован один летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 801. За сутки из больниц выписано 673 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 448 тыс. 550 человек.



В России за минувшие сутки был выявлен 46 тыс. 321 новый случай COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 19 млн 528 тыс. 969 человек. За сутки зафиксировано 92 летальных случая (всего 384 тыс. 346), выздоровели 39 тыс. 054 человека (всего 18 млн 596 тыс. 634).