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Екатеринбургский музей ИЗО открыл выставку коллекции работ меццо-тинто в Нижнем Новгороде

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) сегодня запустил масштабный международный проект «Меццо-тинто: полутона и интонации», представляющий современные гравюры в «черной манере». Работы из собрания уральского музея выставлены в одном из зданий Нового современного культурного центра «Пакгаузы», на площадке которого Нижегородский государственный художественный музей реализует специальную выставочную программу, сообщает пресс-служба ЕМИИ.

Выставка из 300 произведений в стиле меццо-тинто стала первым масштабным «гастрольным показом» собрания, аналогов которого не существует среди музейных и частных коллекций мира.

Екатеринбургский музей ИЗО открыл выставку коллекции работ меццо-тинто в Нижнем Новгороде
Фото предоставлено пресс-службой ЕМИИ

Проект представляет собой и своеобразный гала-показ, который объединяет персональные выставки десяти «звезд» современного меццо-тинто из десятка стран от Аргентины до Японии. В разные годы эти художники становились победителями Международного фестиваля меццо-тинто. Все работы, представленные на выставке, ЕМИИ получил в дар от авторов.

Напомним, что коллекцию гравюр, выполненных в этой технике, ЕМИИ удалось собрать благодаря проведению в Екатеринбурге Международного фестиваля меццо-тинто, который начиная с 2011 года удалось реализовать шесть раз.

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