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Российские банки попросили не вводить штрафы за отсутствие возможности открывать счета по биометрии

УрБК, Москва, 30.08.2022. Ассоциация банков России написала письмо Центробанку, где попросила временно отложить введение штрафов за отсутствие возможности открывать счета и оформлять кредиты в дистанционном режиме с помощью биометрических данных. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на текст письма.

Банкиры предлагают отложить штрафные санкции до 1 сентября 2023 года.

«Воздержаться от применения мер... за нарушение банками требований по обеспечению возможности клиентам — физическим лицам открывать счета (вклады) в рублях, а также получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации клиента — физического лица с использованием Единой системы идентификации и Единой биометрической системы посредством официального сайта банка в сети Интернет, а также мобильного приложения банка… до 01.09.2023», — отмечают авторы письма.

Они отмечают, что внедрение биометрических сервисов — технически сложные высокозатратные работы. При этом наполняемость Единой биометрической системы оставляет желать лучшего. Кроме того, сами услуги по пользованию банковскими продуктами с помощью биометрии пока не получили широкого распространения из-за низкого уровня информированности граждан.

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