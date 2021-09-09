В Свердловской области по предварительным итогам текущего сезона ущерб от природных пожаров составил 35 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. В Свердловской области в текущем сезоне, по предварительным итогам, ущерб от природных пожаров составил 35 млн руб., еще 20 млн руб. было затрачено на борьбу с огнем. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.



Глава ведомства также рассказал, что, по предварительным итогам, в регионе произошло 494 природных пожара на площади 12 тыс. 657 га. Последний из них был ликвидирован в Туринском ГО на площади 17 га. По сравнению с прошлым годом по количеству возгораний цифра уменьшилась в два раза, по площади — в четыре раза. Однако Алексей Кузнецов особо подчеркнул, что пожароопасный сезон еще не завершен, и, возможно, эти цифры увеличатся.



«По данным на сегодняшний день, на территории Свердловской области действует шесть природных пожаров на площади 24 га, все локализованы. На борьбе с огнем задействовано 216 человек и 62 единицы техники. Никакой опасности ни для населенных пунктов, ни для объектов экономики в регионе нет», — сказал министр природных ресурсов и экологии региона.



Он также отметил, что в прошедшие выходные было усилено патрулирование всех мест массового пребывания людей. Благодаря успешным профилактическим мероприятиям за эти дни значительного роста возгораний отмечено не было.



Заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору ГУ МЧС России по Свердловской области Елена Шишкина также уделила особое внимание результатам профилактической работы специалистов.



«В целях установления причин возникновения пожаров, а также в рамках проведения профилактических мероприятий с начала пожароопасного периода в этом сезоне было проведено 16 тыс. 975 мероприятий. Из них 11 тыс. 752 проведено патрульно-контрольными группами», — рассказала Елена Шишкина.



Спикер также отметила, что по итогам этой работы к административной ответственности было привлечено 1 тыс. 240 человек. Кроме этого, по результатам проверок по фактам пожаров возбуждено одно уголовное дело.



Напомним, что на сегодняшний день в 35 муниципалитетах, в том числе в Екатеринбурге, введен особый противопожарный режим. В 25 муниципалитетах действует запрет на посещение лесов.