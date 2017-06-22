Фавориты чемпионата Беларуси по хоккею 2022/23

Регламент белорусской Экстралиги в сезоне 2022/23 отличается от прошлогоднего. После регулярного сезона команды не будут делить на этапы победителей и проигравших. Клубы проведут по 55 матчей, 6 лучших команд получат путевки в 1/4 финала. Коллективы на 7–10 местах сыграют в раунде плей-ин за выход в плей-офф. Борьбу в чемпионате закончат только 2 аутсайдера.



В БК Betcity открыт прием пари на все матчи белорусского первенства. В январе сезон входит в решающая стадию — командам осталось провести по 13 матчей регулярного чемпионата.



«Шахтер»







После 42 игр лидирует солигорский «Шахтер». У «горняков» 1 победа в Экстралиге — в 2015 году. В прошлом сезоне команда пришла к финишу регулярного чемпионата на 4 месте. В плей-офф разгромила «Витебск» со счетом 4:0 в серии. В полуфинале «Шахтер» упорно сражался против будущего чемпиона страны — жлобинского «Металлурга». Судьба путевки в финал решилась в последней седьмой встрече в серии. На своей площадке «Металлург» разгромил оппонента со счетом 5:0.



Лидерство по ходу текущего сезона — заслуга надежной обороны. «Шахтер» пропустил меньше всех в чемпионате — 71 шайбу. За последний рубеж отвечает 24-летний российский голкипер Георгий Анаркулов, перешедший в межсезонье из «Витебска».



«Неман» и «Юность»







К концу четвертого круга главную конкуренцию солигорцам составляют гродненский «Неман» и минская «Юность». У команд по 60 очков – на 3 меньше, чем у «Шахтера».



Гродненцы — 7-кратные победители Экстралиги. В предыдущий раз стать лучшим в стране «Неману» удалось в 2018 году. В прошлом сезоне клуб из Гродно проиграл полуфинальную серию «Юности».



Под руководством нового наставника Евгения Летова команда демонстрирует атакующий хоккей. «Неман» забросил 149 шайб — больше всех в чемпионате. Лидер сезона по системе «гол+пас» 32-летний форвард Никита Ремезов — 49 очков (13 заброшенных шайб и 36 результативных передач).







Минская «Юность» доминирует в белорусском хоккее с 2004 года — 10 чемпионских титулов. Серию из 3 побед в прошлом сезоне прервал жлобинский «Металлург». В финале плей-офф «Юность» уступила в 7 матчах, решающую встречу проиграла на домашнем льду со счетом 0:3.



«Гомель»



Единственную победу в национальном первенстве гомельчане одержали в 2003 году. В прошлом сезоне на стадии 1/4 финала проиграли «Неману» со счетом 1:4 в серии.



В текущем чемпионате гомельчане были непобедимы в ноябре — выиграли все 8 матчей в месяце. Успешную серию команда Сергея Стася выдает с конца декабря — 6 побед в 8 играх. В турнирной таблице «Гомель» отстает от «Юности» и «Немана» на 3 очка.







Пятерку лидеров таблицы замыкает «Витебск». Команда ни разу в истории не поднималась выше пятой строчки в чемпионате.



В 2022 году витебляне завоевали первый значимый трофей — выиграли Кубок Беларуси. В финале команда Романа Юпатова победила «Гомель» со счетом 2:1.



Борьба за шестую путевку в 1/4 финала



К концу четвертого круга между шестым и восьмым местами – всего 1 очко. После триумфа в прошлом сезоне вдали от лидирующей группы оказался жлобинский «Металлург».



Второй сезон под руководством Дмитрия Кравченко пока складывается не так успешно. Главное достижение «Металлурга» — нацеленность на атаку. Жлобинцы забросили 131 шайбу, больше только у «Немана».



Конкуренцию «Металлургу» составляют «Брест» и оршанский «Локомотив». Обе команда не входят в число фаворитов. В прошлом сезоне пробились в 1/8 финала через этап проигравших, завершив борьбу на этой стадии турнира.



Кто попадет в плей-ин?



Из оставшихся команд – 2 получат шанс сыграть в плей-офф, 2 прекратят борьбу. После 42 матчей главные претенденты на выход в плей-ин — новополоцкий «Химик» и «Динамо» из Молодечно. В прошлом сезоне клубы добрались до 1/4 финала. «Динамо» в 4 матчах проиграла серию «Металлургу». «Химик» выступил успешнее. Коллектив из Новополоцка сумел нанести 2 поражения минской «Юности», оба раза – на выезде со счетом 2:0 и 4:1. «Химик» максимально осложнил выход в полуфинал для столичных хоккеистов.



В нынешнем чемпионате «Химик» и «Динамо» отстают от замыкающего восьмерку оршанского «Локомотива» на 12 и 17 очков. Оставшимся клубам Экстралиги будет сложно составить им конкуренцию.



После 42 игр предпоследнее место у «Лиды» — главного аутсайдера прошлого сезона. Отставание от «Динамо» из Молодечно составляет 8 очков.



Неудачник чемпионата — «Могилев». Команда сдает по всем показателям. В 42 играх одержано 5 побед. Могилевчане забросили меньше всех в чемпионате — 81 раз, у клуба худшая оборона — 177 шайб пропущено.



В плей-офф основная борьба развернется между пятеркой лидеров регулярного чемпионата. Действующий чемпион – жлобинский «Металлург» сможет претендовать на титул, если обретет стабильность в игре.