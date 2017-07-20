Уимблдлон-2025: как россияне сыграли на турнире

Каждое лето мир большого тенниса замирает в ожидании главного события на травяных кортах — Уимблдона. В 2025 году старейший турнир Большого шлема вновь собрал лучших игроков планеты, но внимание российских болельщиков было приковано к выступлению соотечественников. За ними все желающие могли следить в том числе через трансляции букмекеров. Например, видеостримы были в приложении БК «Мелбет» на Айфон
.Изображение создано с помощью нейросети «Шедеврум»
Разбираем взлёты, падения и неожиданности, которые принесло британское соревнование для россиян.Четвертьфинал — потолок: кто зашёл дальше всех
Всего на турнир заявились 15 россиян — 4 парней и 11 девушек. В мужском разряде страну представляли Роман Сафиуллин, Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв. Никого из них нельзя назвать любителем травы — у всех процент побед на покрытии не доходит даже до 70%. Подтверждают это результаты прошлых лет. Только Медведев дважды добирался до полуфиналов (в 2023-м и 2024-м), но оба проиграл. Остальные до этого турнира редко доходили хотя бы до 1/4 финала.
Шансов прервать череду неудач было мало. Триумф Даниила котировался выше всех среди соотечественников — с коэффициентами от 30.00 (вероятность победы 3%). Для сравнения, на фаворитов Янника Синнера и Карлоса Алькараса букмекеры давали от 2.10 (вероятность 47%). Что касается остальной тройки, их титулы шли от 75.00 (вероятность 1%).
Несмотря на всё это, больше всего разочаровал как раз Медведев. Теннисист вылетел в первом раунде от 64-й ракетки мира Бонзи (1-3 по сетам). На этом же этапе Уимблдон покинул Сафиуллин, уступив Дардери (2-3). Рублёв и Хачанов наоборот порадовали поклонников тенниса, добравшись до 1/8 и 1/4 финаловов. Первый по пути разобрался с Дьере, Харрисом и Маннарино, но оказался бессилен против Алькараса (1-3). Хачанов же справился с Макдональдом, Мочизуки, Боржешем и Майчрзаком. Остановить его смог только Фриц (1-3).
Ситуация в женской сетке сложилась немного лучше, но не идеально. В первом раунде британские корты покинули Полина Кудерметова (проиграла Иге Швёнтек 0-2) и Анна Блинкова, которая не справилась с Марией Саккари (0-2).
После второго этапа домой отправились сразу четверо россиянок: Диана Шнайдер уступила Диан Парри (0-2), Вероника Кудерметова — Эмме Наварро (0-2), Анна Калинская — Кларе Таусон (0-2) и Анастасия Захарова — Даяне Ястремской (1-2).
Камилла Рахимова впервые сыграла в третьей стадии, но отлетела от Линды Носковой (0-2). Екатерина Александрова повторила рекорд 2023-го и вновь оказалась в 1/8 финала, где её разгромила Белинда Бенчич (0-2).
По-настоящему неожиданно было видеть троих наших теннисисток в четвертьфинале. До этого раунда доползли Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова. Подобного букмекеры ожидали только от первой, так как до старта засунули её в топ-5 фаворитов с кэфами на золото от 10.00. Победы остальных россиянок БК котировали от 30.00. Но дальше им пройти не удалось: Андреева уступила Бенчич (0-2), Павлюченкова — Аманде Анисимовой (0-2), а Самсонова — Швёнтек (0-2).