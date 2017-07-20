Уимблдлон-2025: как россияне сыграли на турнире

Материалы по теме

Шарапова выступит на US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в число участников квалификации последнего турнира серии «Большого шлема» в ...

Анастасия Павлюченкова в третий раз выиграла теннисный турнир WTA

Россиянка Анастасия Павлюченкова, обыграв в финале турнира в Монтеррее немку Ангелик Кербер, третий раз в карьере ...

Мария Шарапова и Вера Звонарева вышли в 1/4 финала турнира в Лос-Анджелесе

Мария Шарапова и Вера Звонарева вышли в четвертьфинал турнира в Лос-Анджелесе, призовой фонд которого составляет $700 ...

Мария Шарапова открыла Уимблдон победой над Викторией Кутузовой

Российская теннисистка Мария Шарапова в понедельник стартовала на Уимблдонском теннисном турнире с непростой победы над ...

На Уимблдоне сыграют 13 россиян

Организаторы Уимблдонского турнира, который стартует 22 июня на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, в ...