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Вчера, 17:29

«Урал» начнет новый сезон матчем с обладателем Кубка России

Стал известен календарь футбольного клуба «Урал» из Екатеринбурга в новом сезоне 2023/24 годов.

«Урал» начнет новый сезон матчем с обладателем Кубка России

Подопечные белорусского специалиста Виктора Гончаренко новую футбольную кампанию начнут с очень непростого испытания. В гости к «уральцам» 22-го июля пожалует один из сильнейших коллективов России — обладатель национального кубка в прошлом сезоне, московский ЦСКА.

«Армейцы» ожидаемо будут фаворитами и предстоящего матча против «Урала». Об этом свидетельствуют и котировки известного букмекера Леон, в чьей линии всегда можно отыскать широкий выбор объектов для пари на отечественный футбол. Те болельщики, которые планируют использовать свой бк Леон промокод при регистрации, чтобы получить дополнительное вознаграждение за прогнозы на матч «Урала» и ЦСКА, наверняка заметили, что шансы хозяев поля на победу оценены лишь в 22% вероятности. А вот аналогичный показатель гостей из столицы заметно выше — более 55% шансов.

Если же говорить о более рискованном варианте для пари, подразумевающим непроигрыш «Урала» в первом матче сезона, то здесь вероятность уже заметно выше. Согласно котировкам из удобного мобильного приложения Леон, шансы подопечных Гончаренко набрать в битве с ЦСКА минимум одно очко, составляют около 50% вероятности на данный момент.

Стоит напомнить, что у команды из Екатеринбурга богатый опыт противостояний с московскими «Армейцами» за последние два года. Оппоненты лишь в одном прошлом сезоне пересекались шесть раз в рамках чемпионата и кубка страны. В четырех случаях победа доставалась ЦСКА, дважды победившему в матчах Российской Премьер-лиги и дважды — в различных раундах Кубка России. Еще в одном поединке между соперниками была зафиксирована ничья, а в другом — ничья, трансформировавшаяся затем в победу «Урала» по пенальти.

Так что ситуация для команды из Свердловской области вовсе не безнадежная, хоть и непростая. Тем более что стартовая встреча сезона против ЦСКА будет «вписана» в очень плотный график матчей в начале сезона. Ведь уже спустя три дня после битвы с «Армейцами» «Урал» ждет выезд на кубковый матч в столицу против «Локомотива», а еще через четверо суток — новый тур Премьер-лиги, соперником по которому будет «Нижний Новгород». Так что болельщикам из Екатеринбурга стоит «запастись» нервными клетками и терпением на концовку второго летнего месяца, которая обещает стать по футбольному жаркой.
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