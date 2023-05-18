«Урал» начнет новый сезон матчем с обладателем Кубка России

Стал известен календарь футбольного клуба «Урал» из Екатеринбурга в новом сезоне 2023/24 годов.
Подопечные белорусского специалиста Виктора Гончаренко новую футбольную кампанию начнут с очень непростого испытания. В гости к «уральцам» 22-го июля пожалует один из сильнейших коллективов России — обладатель национального кубка в прошлом сезоне, московский ЦСКА.
«Армейцы» ожидаемо будут фаворитами и предстоящего матча против «Урала». Об этом свидетельствуют и котировки известного букмекера Леон, в чьей линии всегда можно отыскать широкий выбор объектов для пари на отечественный футбол. Те болельщики, которые планируют использовать свой бк Леон промокод при регистрации
, чтобы получить дополнительное вознаграждение за прогнозы на матч «Урала» и ЦСКА, наверняка заметили, что шансы хозяев поля на победу оценены лишь в 22% вероятности. А вот аналогичный показатель гостей из столицы заметно выше — более 55% шансов.
Если же говорить о более рискованном варианте для пари, подразумевающим непроигрыш «Урала» в первом матче сезона, то здесь вероятность уже заметно выше. Согласно котировкам из удобного мобильного приложения Леон
, шансы подопечных Гончаренко набрать в битве с ЦСКА минимум одно очко, составляют около 50% вероятности на данный момент.
Стоит напомнить, что у команды из Екатеринбурга богатый опыт противостояний с московскими «Армейцами» за последние два года. Оппоненты лишь в одном прошлом сезоне пересекались шесть раз в рамках чемпионата и кубка страны. В четырех случаях победа доставалась ЦСКА, дважды победившему в матчах Российской Премьер-лиги и дважды — в различных раундах Кубка России. Еще в одном поединке между соперниками была зафиксирована ничья, а в другом — ничья, трансформировавшаяся затем в победу «Урала» по пенальти.
Так что ситуация для команды из Свердловской области вовсе не безнадежная, хоть и непростая. Тем более что стартовая встреча сезона против ЦСКА будет «вписана» в очень плотный график матчей в начале сезона. Ведь уже спустя три дня после битвы с «Армейцами» «Урал» ждет выезд на кубковый матч в столицу против «Локомотива», а еще через четверо суток — новый тур Премьер-лиги, соперником по которому будет «Нижний Новгород». Так что болельщикам из Екатеринбурга стоит «запастись» нервными клетками и терпением на концовку второго летнего месяца, которая обещает стать по футбольному жаркой.