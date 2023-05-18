Самый дорогостоящий футболист «Урала» может перебраться в одну из топ-лиг Европы

Голкипер «Урала» Илья Помазун, выступающий за клуб из Екатеринбурга на правах аренды из московского ЦСКА, имеет несколько вариантов трудоустройства в топ-чемпионатах Старого света.
Для «Урала» новый чемпионат России обещает быть непростым. Команда, выдавшая в прошлом сезоне несколько внушительных серий без поражений и сохранившая благодаря этому прописку в элитном дивизионе, намерена избежать нервного старта в кампании 2023/24 годов, и для этого у представителя Свердловской области есть все предпосылки.
Так считают и эксперты беттинг-сферы, в частности – аналитики известной компании Bet Boom, в линии которой всегда есть широкий выбор объектов для пари на российский футбол. Если Bet Boom скачать
в виде удобного мобильного приложения на свой смартфон, или другой подходящий гаджет, то по котировкам на итоговое место «Урала» в новом сезоне несложно определить, что команду из Екатеринбурга видят в десятке сильнейших участников чемпионата. Но для того, чтобы оправдать прогнозы букмекерских экспертов, нужно сохранить в составе всех лидеров.
Одним из таких является вратарь Илья Помазун, который играет за «Урал» на правах аренды из московского ЦСКА. Клуб из Екатеринбурга желает продлить соглашение со стражем ворот, ставшим одним из главных залогов успеха команды в прошлом сезоне. И те болельщики, которые намерены использовать свои промокоды Бетбум
для прогнозов на итоги новой кампании для «Урала», наверняка рассчитывают на то, что основной голкипер коллектива продолжит радовать уральских фанатов своей надежной игрой «в рамке». Однако на 26-летнего вратаря появились и другие претенденты, и не исключено, что клуб, которому принадлежит контракт Помазуна – московский ЦСКА, примет трансферное предложение одного из представителей Топ-5 европейских чемпионатов.
По данным СМИ, интерес в переходе вратаря проявляют немецкий «Аугсбург», а также несколько клубов из Испании. Все они готовы заплатить за трансфер голкипера около 2 миллионов евро, и именно такой является ориентировочная трансферная стоимость Помазуна на данный момент.
Отметим также, что в составе «Урала» Илья считается самым дорогостоящим игроком, если отталкиваться от данных экспертов сервиса Трансфермаркт. После ухода из клуба атакующего хавбека Лазара Ранджеловича, вернувшегося из аренды в греческий «Олимпиакос», ни один футболист «Урала» не дотягивает до отметки в 2 миллиона евро ориентировочной трансферной стоимости. Поэтому в случае ухода Помазуна клуб из Екатеринбурга потеряет во всех смыслах «дорогого» для себя игрока. Хотя болельщики «Урала» все еще рассчитывают на то, что руководству любимой команды удастся убедить коллег из ЦСКА не продавать вратаря за границу и позволить тому продолжить свою карьеру в Свердловской области.