Самый дорогостоящий футболист «Урала» может перебраться в одну из топ-лиг Европы

Материалы по теме

Стало известно, сколько призовых заработал «Урал» в Кубке России

Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга завершил свой путь в Кубке России за шаг до суперфинала, но солидным утешением ...

Названы самые дорогостоящие футболисты «Урала» перед новым сезоном

Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга, чудом спасшийся от вылета в прошлом сезоне, готовится к новой кампании, а ...

Экономный ЦСКА потратил 30 миллионов евро на новичков

Авторитетное издание Transfermarkt.de опубликовало рейтинг трат российских клубов в летне-осенней трансферное окно. ...

Московский ЦСКА отказался продавать Мусу в «Лестер»

Московский футбольный клуб ЦСКА отказался продать нападающего Ахмеда Мусу в английский «Лестер». Об этом сообщает BBC ...

Вагнер Лав возвращается в ЦСКА

Бразильский футболист Вагнер Лав, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, покидает «Фламенго», в котором ...