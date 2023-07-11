УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости партнеров
Вчера, 15:35

Самый «дорогой» футболист «Урала» остается в команде

Голкипер «Урала» Илья Помазун, являющийся самым «ценным активом» клуба из Екатеринбурга, не будет менять прописку перед стартом нового сезона.

Одним из главных вопросов летнего межсезонья для руководства футбольного клуба «Урал» была вратарская позиция. Опытный голкипер Илья Помазун, игравший в аренде из московского ЦСКА, мог оказаться летом в другом клубе – к его персоне проявляли интерес несколько команд из чемпионатов Германии, Испании и Франции. Однако в итоге российский страж ворот решил продолжить карьеру на родине, и что самое главное – продлил срок своей аренды в «Урале».

Самый «дорогой» футболист «Урала» остается в команде

С Помазуном представителю Свердловской области будет намного проще добиваться успехов, ведь вратарь уже давно с командой, привык руководить «уральской» защитой, а значит – уже с первых туров болельщики команды могут рассчитывать на положительные результаты.

Немного повысили шансы на финиш в шестерке лучших «Урала» и представители беттинг-сферы после новости о продлении сотрудничества с Помазуном. В частности, известная компания Винлайн в своей линии на итоги сезона в РПЛ улучшила котировки на клуб из Екатеринбурга. Если раньше футбольные болельщики могли использовать свой промокод Винлайн Казахстан для получения дополнительного вознаграждения за пари на финиш «Урала» в Топ-6 с вероятностью в 14% шансов, то сейчас этот показатель повысился до отметки в 19% шансов. И сохранения основного вратаря наверняка сыграло свою роль в «движении коэффициентов».

Возможно, шансы «Урала» повысятся еще сильнее после удачного старта сезона. Следить за этим процессом можно с помощью удобного мобильного приложения Винлайн, подробнее о котором можно узнать здесь, заодно почитав отзывы игроков и экспертов о главных преимуществах этой программы.

Возвращаясь к теме голкипера Илья Помазуна, стоит напомнить, что за «Урал» этот 26-летний вратарь выступает уже с лета 2020-го года, когда впервые подписал арендное соглашение с клубом из Екатеринбурга. И именно в «Урале» страж ворот заработал себе репутацию одного из самых надежных голкиперов России, а заодно – увеличил собственную ориентировочную трансферную стоимость.

Если три года тому назад Помазун переходил в «Урал» и оценивался экспертами сервиса Трансфермаркт в 400 тысяч евро, то сейчас «ценник» на вратаря подскочил до отметки в 2 миллиона евро. И по этому показателю Илья считается самым «дорогим активом» клуба из Екатеринбурга, опережая всех своих одноклубников.
Вернуться в раздел » Новости Партнеров
Материалы по теме
11.07.2023 «Урал» начнет новый сезон матчем с обладателем Кубка России

Стал известен календарь футбольного клуба «Урал» из Екатеринбурга в новом сезоне 2023/24 годов. Подопечные ...

28.06.2023 Самый дорогостоящий футболист «Урала» может перебраться в одну из топ-лиг Европы

Голкипер «Урала» Илья Помазун, выступающий за клуб из Екатеринбурга на правах аренды из московского ЦСКА, имеет ...

18.05.2023 Стало известно, сколько призовых заработал «Урал» в Кубке России

Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга завершил свой путь в Кубке России за шаг до суперфинала, но солидным утешением ...

07.07.2022 Названы самые дорогостоящие футболисты «Урала» перед новым сезоном

Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга, чудом спасшийся от вылета в прошлом сезоне, готовится к новой кампании, а ...

07.09.2009 Игорь Акинфеев может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Голкипер московского ЦСКА и национальной сборной России по футболу Игорь Акинфеев рассматривается наставником ...

Популярные новости
23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев23.06.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил планировку линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово»30.06.2023«Атомстройкомплекс» завершает строительство бетонной чаши бассейна для спортивного центра на юго-западе Екатеринбурга30.06.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и генконсул Казахстана Жарас Мамутбеков обсудили направления сотрудничества региона и республики
Архив новостей
Июль 2023 (475)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18