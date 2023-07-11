Самый «дорогой» футболист «Урала» остается в команде

Голкипер «Урала» Илья Помазун, являющийся самым «ценным активом» клуба из Екатеринбурга, не будет менять прописку перед стартом нового сезона.
Одним из главных вопросов летнего межсезонья для руководства футбольного клуба «Урал» была вратарская позиция. Опытный голкипер Илья Помазун, игравший в аренде из московского ЦСКА, мог оказаться летом в другом клубе – к его персоне проявляли интерес несколько команд из чемпионатов Германии, Испании и Франции. Однако в итоге российский страж ворот решил продолжить карьеру на родине, и что самое главное – продлил срок своей аренды в «Урале».
С Помазуном представителю Свердловской области будет намного проще добиваться успехов, ведь вратарь уже давно с командой, привык руководить «уральской» защитой, а значит – уже с первых туров болельщики команды могут рассчитывать на положительные результаты.
Немного повысили шансы на финиш в шестерке лучших «Урала» и представители беттинг-сферы после новости о продлении сотрудничества с Помазуном. В частности, известная компания Винлайн в своей линии на итоги сезона в РПЛ улучшила котировки на клуб из Екатеринбурга. Если раньше футбольные болельщики могли использовать свой промокод Винлайн Казахстан
для получения дополнительного вознаграждения за пари на финиш «Урала» в Топ-6 с вероятностью в 14% шансов, то сейчас этот показатель повысился до отметки в 19% шансов. И сохранения основного вратаря наверняка сыграло свою роль в «движении коэффициентов».
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Возвращаясь к теме голкипера Илья Помазуна, стоит напомнить, что за «Урал» этот 26-летний вратарь выступает уже с лета 2020-го года, когда впервые подписал арендное соглашение с клубом из Екатеринбурга. И именно в «Урале» страж ворот заработал себе репутацию одного из самых надежных голкиперов России, а заодно – увеличил собственную ориентировочную трансферную стоимость.
Если три года тому назад Помазун переходил в «Урал» и оценивался экспертами сервиса Трансфермаркт в 400 тысяч евро, то сейчас «ценник» на вратаря подскочил до отметки в 2 миллиона евро. И по этому показателю Илья считается самым «дорогим активом» клуба из Екатеринбурга, опережая всех своих одноклубников.