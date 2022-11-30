Стало известно, сколько призовых заработал «Урал» в Кубке России

Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга завершил свой путь в Кубке России за шаг до суперфинала, но солидным утешением для представителя Свердловской области станет «гонорар» за кубковые достижения.



Подопечные Виктора Гончаренко были близки к тому, чтобы 11-го июня сыграть в самом главном кубковом противостоянии – суперфинале на «Лужниках». Однако сперва «Урал» не смог победить столичный ЦСКА в финале «верхней сетки», а затем – уступил уже «Краснодару» на его поле в рамках финала «Пути регионов».







Теперь «Армейцы» и «Быки» поспорят за трофей в начале лета, и фаворитом этой битвы будет ЦСКА, о чем свидетельствуют котировки ведущих букмекерских компаний. В частности, в пользу «Армейцев» говорят коэффициенты от конторы БетБум, в чьей линии всегда можно отыскать множество вариантов для пари на отечественный футбол. И те болельщики, которые планируют использовать свои промокоды БетБум (https://betonmobile.ru/promokodyi-bingo-bum) для ставок на решающий матч Кубка России, уже заметили, что шансы ЦСКА на победу оценены в более чем 58% вероятности. Тогда как сопернику оставляют лишь менее 42% шансов на триумф.



Болельщики «Урала» теперь смогут поболеть за свой клуб в кубке страны лишь в новом сезоне, и пари на матчи команды из Екатеринбурга можно будет заключать с помощью удобного приложения БетБум (https://betonmobile.ru/prilozhenie-bingo-boom), легко устанавливающегося на смартфон, или другой подходящий гаджет. А в этом сезоне «Уралу» придется довольствоваться тем, что клуб очень здорово заработал на своих кубковых выступлениях, став одним из самых «доходных» кубковых бойцов по итогам кампании.



Еще до начала финального матча «Пути регионов» в СМИ появилась информация о том, что футболистам «Урала» удалось принести в клубную казну около 148 миллионов рублей по итогам своих кубковых успехов, и по этому показателю представитель Свердловской области уступал лишь одному участнику турнира – московскому ЦСКА, пополнившему бюджет на 225 миллионов рублей.



По нашим подсчетам, за матч в Краснодаре игроки «Урала» еще дополнительно получат от спонсоров 2.7 миллиона рублей, и таким образом, суммарно кубковая кампания 2022/23 годов принесет клубу из Екатеринбурга более 150 миллионов в национальной валюте. Очень неплохой «улов»! Хотя в комплекте с завоеванным трофеем это достижение финансового плана смотрелось бы еще эффектнее.