«Урал» готовится открыть «домашний кубковый сезон»

Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга стал главным открытием прошлого кубкового сезона в России, однако новая кампания началась для подопечных Виктора Гончаренко не лучшим образом.
Представитель Свердловской области в прошлом розыгрыше Кубка России сыграл в двух финалах – так называемых «верхней» и «нижней» сеток, однако до суперфинала турнира, к сожалению, так и не добрался, завершив кампанию на третьем месте, если так можно выразиться по отношению к кубковому формату соревнований. Тем не менее, «уральцы» стали главным открытием того турнира и смогли заработать солидные призовые за свои успехи — более 150 миллионов рублей.
Новая кубковая кампания для «Урала» началась не столь успешно, как предыдущая. В первом матче групповой стадии подопечные Виктора Гончаренко уступили на поле московского «Локомотива» (1:2). И теперь в первом домашнем кубковом поединке сезона, намеченном на 8-е августа, они намерены реабилитироваться за стартовую неудачу, а соперником «уральцев» станет футбольный клуб «Ростов».
В этом поединке небольшим фаворитом считается «Урал». По крайней мере, такого мнения придерживаются эксперты известной беттинг-компании Зенит, в линии которой всегда появляются актуальные котировки на российские футбольные соревнования. И те болельщики, которые планируют использовать выгодные промокоды БК Зенит
, чтобы получить дополнительное вознаграждение за пари на матч «Урала» и «Ростова», наверняка заметили, что шансы хозяев поля на победу оценены чуть выше. Представителю Свердловской области отводят 42% вероятности победного результата, а гостям из Ростова-на-Дону оставляют лишь 33.5% шансов.
Это показатели, касающиеся победы в основное время матча. А так как формат кубковых поединков на групповой стадии «Пути РПЛ» подразумевает еще и серию пенальти в случае ничьей, предлагаем еще и показатели вероятности победы, вне зависимости от метода. Их можно отыскать в удобном мобильном приложении компании Зенит
, легко устанавливаемом на смартфоны и другие подходящие гаджеты. Согласно этим котировкам, шансы «Урала» на успех — более 58% вероятности, а у «Ростова» лишь 47% вероятности, по мнению букмекерских аналитиков.
Стоит сказать, что «Ростов» свой кубковый путь в этом сезоне начал успешнее, чем «Урал». Подопечные Валерия Карпина в первом туре групповой стадии одолели дома казанский «Рубин» с минимальным преимуществом — 1:0.
В то же время, если говорить о личных противостояниях соперников в последние годы, то здесь небольшое преимущество у команды из Екатеринбурга. «Урал» выиграл в четырех матчах из десяти, сыгранных в различных турнирах, тогда как ростовчане смогли победить лишь в двух поединках, а еще четыре дуэли принесли ничьи.