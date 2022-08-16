В Свердловской области выявлено 1 тыс. 333 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 1 тыс. 333 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 30 августа 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 469 тыс. 261 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 800. За сутки из больниц выписано 562 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 447 тыс. 877 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 37 тыс. 067 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 19 млн 482 тыс. 648 человек. За сутки зафиксировано 94 летальных случая (всего 384 тыс. 254), выздоровели 36 тыс. 729 человек (всего 18 млн 557 тыс. 580).