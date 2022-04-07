ММК проводит программу повышения квалификации «Экскурсовод промышленного туризма» для норильчан

УрБК, Магнитогорск, 30.08.2022. Специалисты ММК в рамках программы повышения квалификации «Экскурсовод промышленного туризма» поделились опытом с коллегами из Норильска. Они познакомили коллег с практиками промышленного гостеприимства на Магнитогорском металлургическом комбинате и провели тур по производственной площадке предприятия, сообщает управление информации и общественных связей комбината.
ММК проводит туры по предприятию уже четыре года. За это время было создано семь туристических маршрутов. С начала реализации проекта промышленную площадку комбината посетило порядка 20 тыс. туристов. Кроме того, в короткие сроки ММК стал одним из главных центров промышленного туризма в России и подготовил собственную площадку для обмена опытом и развития этого направления в национальном масштабе.
Именно поэтому на базе ПАО «ММК» совместно с Агентством стратегических инициатив и правительством Челябинской области был создан первый в России центр компетенций по развитию промышленного туризма. Его главная задача — подготовка специализированных гидов-экскурсоводов, а также создание демонстрационных площадок, на которых предприятия смогут обмениваться опытом и делиться достижениями в сфере промышленного туризма.
Программа повышения квалификации для экскурсоводов проходит в Центре компетенций по развитию промышленного туризма ПАО «ММК», который был создан на базе Корпоративного центра подготовки кадров «Персонал».
В первый день специалисты ММК познакомили норильских коллег с приемами создания безопасного экскурсионного маршрута на действующем предприятии на примере маршрута «Укрощение огня», также были проведены стратегические сессии «Построй свой маршрут» и квиз «Промарктика». Также норильчане познакомятся с использованием информационных технологий в экскурсионном деле, психологическими и имиджевыми аспектами работы экскурсовода. Завершит курс итоговая аттестация — презентация своего маршрута на тренировочном полигоне «Школы безопасности» ПАО «ММК».
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