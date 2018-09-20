В Екатеринбурге досрочно восстановили горячее водоснабжение в доме на улице Патриса Лумумбы

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. В Екатеринбурге досрочно восстановили горячее водоснабжение в доме на улице Патриса Лумумбы, 2. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Ранее городские власти пообещали решить эту проблему до начала осени. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов лично следил за данной ситуацией.



«Благодаря этому, специалистами в оперативные сроки были найдены оптимальные технические решения данной проблемы», — говорится в сообщении.



Отметим, что данный жилой дом находится на балансе одной из структур Минобороны РФ. Проблемы с горячей водой возникли из-за неудовлетворительного состояния оборудования и удаленности дома от теплоисточника.