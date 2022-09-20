В Екатеринбурге готов к подключению горячего водоснабжения по постоянной схеме дом на Вторчермете

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. В Екатеринбурге готовится к подключению горячего водоснабжения по постоянной схеме дом на улице Патриса Лумумбы, 2. Об этом написал в личном Telegram-канале глава города Алексей Орлов.



Напомним, что основной причиной заниженной температуры горячего водоснабжения в доме стало неудовлетворительное состояние циркуляционного трубопровода, расположенного на территории 19-го военного городка, который находится на балансе подведомственной организации министерства обороны, а также тот факт, что дом был конечным потребителем, значительно удаленным от теплоисточника. При такой схеме, когда подача горячей воды от теплоисточника до потребителя осуществляется по одной трубе без циркуляции, она остывает.



«Многим памятна история дома № 2 по улице Патриса Лумумбы на Вторчермете. Его жильцы обращались во все инстанции по поводу некачественного обеспечения горячей водой. Дело в том, что дом был запитан через ветхие сети, принадлежащие Минобороны. Временным решением проблемы стало создание так называемого «обхода». Тогда я дал поручение кардинально исправить ситуацию, и сейчас проект близится к завершению. В ходе проведенных работ горячее водоснабжение будет переключено на постоянную схему от камеры, расположенной на улице Военной. Это позволит обеспечить круглогодичную качественную и бесперебойную подачу горячей воды в жилой дом. Как заверяют специалисты, все работы будут выполнены уже до конца текущего года», — подчеркнул Алексей Орлов.



По поручению градоначальника заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко проинспектировал ход выполнения работ по модернизации сетей. Он отметил, что в рамках комплексного подхода в период проводимых ЕТК работ на магистральных сетях управляющая компания выполнит реконструкцию внутренних систем горячего водоснабжения и теплоснабжения дома № 2 по улице Патриса Лумумбы. Если позволят погодные условия, то до конца года будут произведены переврезка и состыковка магистральных и внутренних сетей.