В Екатеринбурге в сентябре и октябре будет закрыто движение по улицам Сулимова и Печерской

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2022. В Екатеринбурге строители продолжают укладку и реконструкцию инженерных сетей. Так, сотрудники коммунальных служб продлили срок проведения ремонтных работ на тепловых сетях на ул. Сулимова от дома № 65 до ул. Учителей до 21 сентября 2022 года, сообщает пресс-служба администрации города.



Кроме того, с 1 по 5 октября 2022 года строители закроют проезд для всех видов транспорта на ул. Печерской, от дома № 2 до сквера имени Константина Бабыкина. Здесь будут проводиться работы по переустройству сетей водоотведения.