УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:21

В Екатеринбурге в сентябре и октябре будет закрыто движение по улицам Сулимова и Печерской

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2022. В Екатеринбурге строители продолжают укладку и реконструкцию инженерных сетей. Так, сотрудники коммунальных служб продлили срок проведения ремонтных работ на тепловых сетях на ул. Сулимова от дома № 65 до ул. Учителей до 21 сентября 2022 года, сообщает пресс-служба администрации города.

Кроме того, с 1 по 5 октября 2022 года строители закроют проезд для всех видов транспорта на ул. Печерской, от дома № 2 до сквера имени Константина Бабыкина. Здесь будут проводиться работы по переустройству сетей водоотведения.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.08.2022 В Екатеринбурге ограничат движение транспорта на пяти улицах

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2022. В Екатеринбурге в ближайшие месяцы будут последовательно перекрывать движение ...

17.08.2022 В Екатеринбурге на месяц будет закрыто движение по улице Учителей

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2022. В Екатеринбурге с 30 августа до 30 сентября 2022 года будет закрыто движение по улице ...

01.08.2022 В Екатеринбурге почти до конца августа закроют движение транспорта по улице Сулимова

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. В Екатеринбурге до 29 августа будет закрыто движение по улице Сулимова на отрезке от ...

20.07.2022 В Екатеринбурге с 10 августа по 28 октября будет ограничено движение транспорта по улице Печерской

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2022. В Екатеринбурге с 10 августа по 28 октября 2022 года перекроют движение транспорта по ...

13.07.2022 В Екатеринбурге почти на весь август закроют движение транспорта по улице Сулимова

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2022. В Екатеринбурге в период с 1 по 29 августа 2022 года будет закрыто движение транспорта ...

Популярные новости
10.08.2022В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет составлена интерактивная карта социальной газификации территорий05.08.2022По инициативе Распадской угольной компании портрет выдающегося горняка украсил фасад дома в Новокузнецке в преддверии Дня шахтера15.08.2022УБРиР с 15 августа снижает ставки по потребкредитам05.08.2022В Екатеринбурге изменили схему работы светофора для увеличения пропускной способности на перекрестке улиц Белинского и Фурманова05.08.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев познакомил главу Минэкономразвития РФ с возможностями местных предприятий по импортозамещению
Архив новостей
Август 2022 (746)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18