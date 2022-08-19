В Екатеринбурге в сентябре и октябре будет закрыто движение по улицам Сулимова и Печерской

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2022. В Екатеринбурге строители продолжают укладку и реконструкцию инженерных сетей. Так, сотрудники коммунальных служб продлили срок проведения ремонтных работ на тепловых сетях на ул. Сулимова от дома № 65 до ул. Учителей до 21 сентября 2022 года, сообщает пресс-служба администрации города.
Кроме того, с 1 по 5 октября 2022 года строители закроют проезд для всех видов транспорта на ул. Печерской, от дома № 2 до сквера имени Константина Бабыкина. Здесь будут проводиться работы по переустройству сетей водоотведения.
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2022. В Екатеринбурге в ближайшие месяцы будут последовательно перекрывать движение ...17.08.2022 В Екатеринбурге на месяц будет закрыто движение по улице Учителей
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2022. В Екатеринбурге с 30 августа до 30 сентября 2022 года будет закрыто движение по улице ...01.08.2022 В Екатеринбурге почти до конца августа закроют движение транспорта по улице Сулимова
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. В Екатеринбурге до 29 августа будет закрыто движение по улице Сулимова на отрезке от ...20.07.2022 В Екатеринбурге с 10 августа по 28 октября будет ограничено движение транспорта по улице Печерской
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2022. В Екатеринбурге с 10 августа по 28 октября 2022 года перекроют движение транспорта по ...13.07.2022 В Екатеринбурге почти на весь август закроют движение транспорта по улице Сулимова
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2022. В Екатеринбурге в период с 1 по 29 августа 2022 года будет закрыто движение транспорта ...