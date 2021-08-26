«ММК-УГОЛЬ» вошло в число победителей конкурса «Кузбасс — угольное «сердце» России»

УрБК, Магнитогорск, 29.08.2022. В этом году в традиционном конкурсе «Кузбасс — угольное «сердце» России» в номинации «Угольная компания Кузбасса — 2022» первое место заняло ООО «ММК-УГОЛЬ» (входит в Группу ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»). Конкурс проводится ежегодно в преддверии Дня шахтера, чтобы отметить в разных номинациях лучшие компании, предприятия и работников угольной отрасли, сообщает управление информации и общественных связей предприятия.
Компания «ММК-УГОЛЬ» осуществляет полный цикл производства — от добычи, переработки и обогащения сырья до поставки готового продукта потребителю. Угольный концентрат марки «Ж» — основная продукция предприятия — является одним из самых востребованных на рынке. В структуру «ММК-УГОЛЬ» входят шахты «Чертинская-Коксовая» и «Костромовская», центральная обогатительная фабрика, цех сервиса и логистики. Предприятие на 40% обеспечивает потребности ММК в коксующемся угле.
В своей природоохранной деятельности специалисты «ММК-УГОЛЬ» ориентируются на лучшие достижения головной компании — ПАО «ММК». Важной частью ее стратегии развития является реализация экологических программ и снижение техногенной нагрузки на окружающую среду. Крупнейшим экологическим проектом компании стал запуск в прошлом году первой очереди сооружений доочистки сточных вод на шахте «Чертинская-Коксовая».
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