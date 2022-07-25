На уборку улиц Екатеринбурга направили 401 рабочего и 123 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2022. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов сегодня на совещании со службами благоустройства районов уральской столицы отдал поручение усилить работу по подготовке территорий, дорог и пешеходных зон, расположенных возле образовательных учреждений, ко Дню знаний.



Стоит отметить, что уборка улиц города проходит в круглосуточном режиме. Так, сегодня на улицы Екатеринбурга выйдет 401 рабочий и 123 единицы спецтехники, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В выходные на уборке было задействовано 658 спецмашин и 937 сотрудников коммунальных служб. На полигоны вывезено порядка 285 т грязи и мусора. Для промывки улиц и дорог использовано 5 тыс. 385 кубометров воды. Для ремонта УДС — более 205 тыс. т асфальта.



Алексей Бубнов также подчеркнул, что работы по асфальтированию улично-дорожной сети и тротуаров необходимо ускорить, пока для этого имеются подходящие погодные условия.