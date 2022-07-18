В Свердловской области выявлено 1 тыс. 219 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 1 тыс. 219 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 29 августа 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 467 тыс. 928 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 800. За сутки из больниц выписано 599 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 447 тыс. 315 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 39 тыс. 658 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 19 млн 445 тыс. 581 человек. За сутки зафиксировано 77 летальных случаев (всего 384 тыс. 160), выздоровели 24 тыс. 890 человек (всего 18 млн 520 тыс. 851).