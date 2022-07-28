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На Южном Урале средний размер лимитов по кредитным картам за месяц вырос на 1,8%

УрБК, Челябинск, 29.08.2022. Средний размер лимитов по кредитным картам в Челябинской области в июле составил 63 тыс. 648 руб. Это на 1,8% больше уровня предыдущего месяца (62 тыс. 505), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 19-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти строчках списка по размеру лимитов по кредитным картам за указанный период расположились Москва (105,3 тыс. руб.), Санкт-Петербург (87,2 тыс. руб.), Московская область (86,4 тыс. руб.), ХМАО (85,4 тыс. руб.) и Приморский край (74,5 тыс. руб.).

При этом сильнее всего средний размер лимитов по кредитным картам за месяц вырос в Оренбургской (плюс 6,4%) и Омской (плюс 5,1%) областях, а также в ХМАО (плюс 5%), Татарстане (плюс 4,9%) и Хабаровском крае (плюс 3,7%).

В целом по стране средний размер лимитов по кредитным картам в июле составил 70 тыс. руб., что на 1,7% больше по сравнению с предыдущим месяцем (68,8 тыс. руб.).

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