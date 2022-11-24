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На Южном Урале средний размер лимитов по кредитным картам в январе составил 78,6 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 27.02.2024. Средний размер лимитов по кредитным картам в Челябинской области в январе 2024 года составил 78,6 тыс. руб. Это на 12,3% меньше уровня того же месяца предыдущего года (89,7 тыс. руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 18-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти строчках списка по размеру лимитов по кредитным картам за указанный период расположились Москва (113,3 тыс. руб.), Санкт-Петербург (104,3 тыс. руб.), Московская область (99,6 тыс. руб.), ХМАО (96,1 тыс. руб.) и Ленинградская область (90,6 тыс. руб.).

Сильнее всего за год средний размер лимитов по кредитным картам снизился в Кемеровской (на 18%), Волгоградской (на 17,5%) и Тюменской (на 16,8%) областях, Чувашкой Республике (на 16,2%) и Оренбургской области (на 16,1%).

В целом по стране средний размер лимитов по кредитным картам в январе составил 84,9 тыс. руб., что на 11,9% меньше по сравнению с тем же месяцем предыдущего года (96,4 тыс. руб.).
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