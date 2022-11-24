На Южном Урале средний размер лимитов по кредитным картам в январе составил 78,6 тыс. рублей

Средний размер лимитов по кредитным картам в Свердловской области в январе 2024 года составил 86,6 тыс. руб. Это на ...24.11.2022 На Южном Урале средний размер лимитов по кредитным картам в октябре составил 64,1 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 24.11.2022. Средний размер лимитов по кредитным картам в Челябинской области в октябре составил 64 ...25.10.2022 На Южном Урале средний размер лимитов по кредитным картам в сентябре составил 64,8 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 25.10.2022. Средний размер лимитов по кредитным картам в Челябинской области в сентябре составил 64 ...21.09.2022 На Южном Урале средний размер лимитов по кредитным картам в августе составил 67,2 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 21.09.2022. Средний размер лимитов по кредитным картам в Челябинской области в августе составил 67 ...29.08.2022 На Южном Урале средний размер лимитов по кредитным картам за месяц вырос на 1,8%
УрБК, Челябинск, 29.08.2022. Средний размер лимитов по кредитным картам в Челябинской области в июле составил 63 тыс. ...