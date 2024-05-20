На Южном Урале средний размер выданных автокредитов в апреле составил 1,38 млн рублей

Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в апреле 2024 года составил 1,39 млн руб. Это на 2,9% ...20.05.2024 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц снизился на 3%
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в апреле 2024 года составил ...25.03.2024 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц вырос на 3%
Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в феврале 2024 года составил 1,48 млн руб. Это на 3% больше ...25.03.2024 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц вырос на 3%
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в феврале 2024 года ...25.05.2023 Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц снизился на 1,2%
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в апреле составил 1 млн 199 ...