На Южном Урале средний размер выданных автокредитов в апреле составил 1,38 млн рублей

УрБК, Челябинск, 21.05.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в апреле 2024 года составил 1,38 млн руб. Это на 0,7% меньше показателя предыдущего месяца этого года (1,39 млн руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 11-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти строчках списка по размеру выданных автокредитов расположились Москва (1,92 млн руб.), Московская область (1,69 млн руб.), Санкт-Петербург (1,68 млн руб.), ХМАО (1,6 млн руб.) и Ленинградская область (1,56 млн руб.).



Среди исследованных регионов РФ сильнее всего средний размер выданных автокредитов за месяц снизился в Ульяновской (на 9,1%), Самарской (на 5,6%) и Новосибирской (на 4,6%) областях, Москве (на 4,3%) и Воронежской области (на 3,6%).



В целом по стране средний размер выданных в апреле автокредитов составил 1,4 млн руб., снизившись за месяц на 3,1% (марте — 1,44 млн руб.).