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Средний размер лимитов по кредитным картам в Свердловской области за год снизился на 15,6%

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. Средний размер лимитов по кредитным картам в Свердловской области в январе 2024 года составил 86,6 тыс. руб. Это на 15,6% меньше уровня того же месяца предыдущего года (102,6 тыс. руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял восьмое место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по размеру лимитов по кредитным картам за указанный период оказалась Москва (113,3 тыс. руб.), на второй — Санкт-Петербург (104,3 тыс. руб.), на третьей — Московская область (99,6 тыс. руб.), на четвертой — ХМАО (96,1 тыс. руб.). Замыкает топ-5 Ленинградская область (90,6 тыс. руб.).

В целом по стране средний размер лимитов по кредитным картам в январе составил 84,9 тыс. руб., что на 11,9% меньше по сравнению с тем же месяцем предыдущего года (96,4 тыс. руб.).

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, последние пять месяцев средние лимиты по кредитным картам постоянно снижаются, что является следствием мероприятий регулятора по охлаждению рынка необеспеченного кредитования.
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