Средний размер лимитов по кредитным картам в Свердловской области за год снизился на 15,6%

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. Средний размер лимитов по кредитным картам в Свердловской области в октябре составил 65 ...25.10.2022 Средний размер лимитов по кредитным картам в Свердловской области за месяц снизился на 4,3%
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2022. Средний размер лимитов по кредитным картам в Свердловской области в сентябре составил ...21.09.2022 Средний размер лимитов по кредитным картам в Свердловской области за месяц вырос почти на 10%
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2022. Средний размер лимитов по кредитным картам в Свердловской области в августе составил 69 ...29.08.2022 Средний размер лимитов по кредитным картам в Свердловской области в июле составил 64,9 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2022. Средний размер лимитов по кредитным картам в Свердловской области в июле составил 64 ...28.07.2022 Средний размер лимитов по кредитным картам в Свердловской области за месяц вырос на 1,4%
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2022. Средний размер лимитов по кредитным картам в Свердловской области в июне составил 65 ...