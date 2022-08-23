Портфель микрофинансовых организаций в РФ за I полугодие вырос на 20%

УрБК, Москва, 29.08.2022. Портфель микрофинансовых организаций (МФО) в РФ по итогам I полугодия 2022 года вырос на 20%. Об этом говорится в исследовании агентства «Эксперт РА».
Аналитики также отмечают, что число выданных займов в январе-июне 2022 года выросло на 25% относительно I полугодия 2021 года. Для сравнения: в сегменте потребительского кредитования аналогичный показатель снизился более чем на 40%.
«Выдачи микрофинансовых организаций восстанавливаются быстрее банковских вследствие «паралича» банковской розницы весной 2022 года и высокой динамики бизнеса онлайн-МФО», — отмечают аналитики «Эксперт РА».
Ранее стало известно, что в Свердловской области средний размер выданных в июле микрозаймов составил 8,5 тыс. руб.
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