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Вчера, 12:02

Портфель микрофинансовых организаций в РФ за I полугодие вырос на 20%

УрБК, Москва, 29.08.2022. Портфель микрофинансовых организаций (МФО) в РФ по итогам I полугодия 2022 года вырос на 20%. Об этом говорится в исследовании агентства «Эксперт РА».

Аналитики также отмечают, что число выданных займов в январе-июне 2022 года выросло на 25% относительно I полугодия 2021 года. Для сравнения: в сегменте потребительского кредитования аналогичный показатель снизился более чем на 40%.

«Выдачи микрофинансовых организаций восстанавливаются быстрее банковских вследствие «паралича» банковской розницы весной 2022 года и высокой динамики бизнеса онлайн-МФО», — отмечают аналитики «Эксперт РА».

Ранее стало известно, что в Свердловской области средний размер выданных в июле микрозаймов составил 8,5 тыс. руб.

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