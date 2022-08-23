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23.08.2022

В Свердловской области средний размер выданных в июле микрозаймов составил 8,5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. В Свердловской области средний размер выданных в июле 2022 года микрозаймов составил 8 тыс. 495 руб., что на 0,5% меньше по сравнению с апрелем этого года (8 тыс. 535 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 24-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых строчках списка по размеру выданных в июле микрозаймов расположились Москва (11,44 тыс. руб.), Ростовская область (10,43 тыс. руб.), Санкт-Петербург (10,05 тыс. руб.), Московская область (9,93 тыс. руб.) и Татарстан (9,91 тыс. руб.).

Сильнее всего за указанный период снизился средний размер выданных микрозаймов в Саратовской (минус 14,1%) и Новосибирской (минус 3,5%) областях, а также в Москве (минус 3,4%), Приморском крае (минус 3%) и Санкт-Петербурге (минус 2,1%).

В целом по стране средний размер микрозаймов, выданных в июле 2022 года, составил 9,04 тыс. руб., что на 1,3% меньше по сравнению с апрелем (9,16 тыс. руб.). В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек микрозайма вырос на 4,4% (в июле 2021 года — 8,66 тыс. руб.).

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