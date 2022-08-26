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26.08.2022

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов одобрил проект строительства в городе двух детских садов и школы

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов накануне на заседании комиссии по вопросам градостроительной деятельности и землепользования принял решение о вынесении на общественное обсуждение проекта строительства двух детских садов и школы.

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, речь идет о строительстве двух детских садов на 350 мест и школы на 1,5 тыс. мест в районе Сибирского тракта — Екатеринбургской кольцевой автодороги — автодороги Екатеринбург — Кольцово — улицы Чистой.

Вчера Алексей Орлов также уделил время вопросам дошкольного образования: глава города принял участие в открытии двух детских садов: № 373 по адресу улица Гурзуфская, 19б и № 301 на улице Московская, 125а после капитального ремонта.

А днем ранее глава Екатеринбурга посетил гимназию № 104 в Железнодорожном районе и в гимназию № 8 в Октябрьском районе города.

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