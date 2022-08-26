Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,3%

УрБК, Москва, 26.08.2022. По состоянию на 14.58 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 59,99 руб., евро — 59,79 руб. С начала сегодняшних торгов курс доллара США снизился на 0,26%, евро — на 0,19%.

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