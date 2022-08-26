В Железнодорожном районе Екатеринбурга специалисты «Россети Урал» ограничат электроснабжение в связи с ремонтными работами

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. Специалисты компании «Россети Урал» — «Свердловэнерго» 27 и 28 августа для повышения надежности проведут ремонтные работы на объектах электросетевого комплекса Екатеринбургского энергоузла в Железнодорожном районе. В связи с этим с 09.00 до 19.00 будут введены ограничения электроснабжения потребителей, сообщает департамент по связям с общественностью «Россети Урал».
В зону отключения электроснабжения попадут дома на проспекте Космонавтов № 9а, № 11а, № 11в. Подача воды и работа лифтов при этом прекращаться не будут. Также электричество будет отключено на стройке ЖК «Космос». Возможно снижение надежности электроснабжения потребителей ТЦ «Свердловск», ОАО «Хладокомбинат НОРД», завода бурового и металлургического оборудования, овощебазы № 4 в связи с подключением по резервным схемам подстанции 110 кВ «Северная».
Данные работы проводятся в рамках подготовки электросетевого комплекса города к успешному прохождению осенне-зимнего периода 2022-2023 годов.
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