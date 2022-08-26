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26.08.2022

Специалисты ММК принимают участие в 13-й Международной промышленной выставке «Минералы, металлы, металлургия и материалы» в Индии

УрБК, Магнитогорск, 26.08.2022. Делегация Магнитогорского металлургического комбината стала участником 13-й Международной промышленной выставки «Минералы, металлы, металлургия и материалы», проходящей с 25 по 27 августа в Индии. Специалисты предприятия проводят рабочие встречи с представителями ведущих компаний по производству подъемно-транспортного и технологического оборудования для прокатных и металлургических переделов, а также принимают участие в обширной деловой и культурной программе крупнейшего отраслевого форума, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

Комбинат планомерно выстраивает и развивает контакты с машиностроительными и другими предприятиями различных стран для создания стабильных деловых отношений и коммерческих связей, направленных на реализацию стратегии компании.

Международная промышленная выставка «Минералы, металлы, металлургия и материалы» проходит в выставочном центре «Прагати Майдан» в городе Нью-Дели. Мероприятие, в котором принимают участие ведущие компании горнодобывающей, металлургической и сырьевой промышленности, проводится раз в два года. Его главные цели — продвижение металлопродукции и развитие металлургической и смежных отраслей.

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