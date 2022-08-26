В Свердловской области выявлено 944 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 944 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 26 августа 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 464 тыс. 557 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 799. За сутки из больниц выписано 602 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровел 445 тыс. 331 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 46 тыс. 452 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 19 млн 311 тыс. 973 человека. За сутки зафиксирован 81 летальный случай (всего 383 тыс. 910), выздоровели 33 тыс. 709 человек (всего 18 млн 435 тыс. 096).