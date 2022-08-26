В Екатеринбурге построят ангар для испытаний техники для санитарной авиации и авиалесоохраны за 720 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. В Екатеринбурге на площадке «Уктус» появится здание для сервисного обслуживания и наземной технологической отработки новой авиатехники. Строительство ведет управляющая компания ОЭЗ «Титановая долина» для Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Объем инвестиций в проект составит 722 млн руб., сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



Площадь ангара составит 1,9 тыс. кв. м. Здание будет сдано в эксплуатацию к 20 октября 2022 года. В новых цехах будут собирать недавно разработанные модели отечественной авиатехники — легкий многоцелевой самолет ЛМС «Байкал» и турбовинтовой региональный самолет ТВРС-44 «Ладога». Соответствующий контракт на их поставки был заключен с министерством промышленности и торговли РФ.



Сейчас на предприятии, размещенном в ОЭЗ, работает более 940 человек. Планируется создание еще 1,2 тыс. рабочих мест. В настоящее время на площадке специалисты ведут сборку локализованных версий самолетов L-410 и Diamond DA-42T. Также Уральский завод гражданской авиации подписал договор на поставку 10 самолетов «Байкал» в Красноярский край в 2025-2029 годах.



Самолеты уральского завода будут выполнять регулярные рейсы в удаленные и труднодоступные населенные пункты Красноярского края, а также их будут использовать для авиационных работ в интересах санитарной авиации и авиалесоохраны.



Стоит добавить, что в августе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил министру экономического развития РФ Максиму Решетникову потенциал свердловских машиностроителей по импортозамещению высокотехнологичной продукции, в том числе на УЗГА. Также глава региона презентовал планы по расширению особой экономической зоны в регионе. Заявку на увеличение площади ОЭЗ «Титановая долина» планируется подать в Минэкономразвития России до конца 2022 года.