Дороги готовы

В Екатеринбурге практически завершен ремонт улиц, который проходил этим летом в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). На этой неделе председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова совершила объезд по ремонтируемым объектам УДС, часть которых расположена вблизи социально значимых учреждений.



«Сегодня у нас плановый объезд по объектам ремонта УДС, в том числе по 15 включенным в БКД. По большому счету работы выходят на финишную прямую: на улицах Карла Либкнехта и Белинского специалисты укладывают верхний слой асфальта, а на остальных 13 участках — уже доделывают тротуары или готовятся к сдаче. Таким образом, план выполнен примерно на 98%», — отметила Тамара Благодаткова.







Согласно основным положениям БКД, ремонт дорог производится комплексно: помимо проезжей части, строители ремонтируют тротуары и меняют бордюры так, чтобы сформировать безбарьерную среду. Для этого дорожники обустраивают понижения на пересечениях тротуаров с проезжими частями улиц.



В первую очередь такие работы проходят вблизи социально значимых объектов. Так, на улицах Чапаева и Карла Либкнехта, включенных в БКД, расположены мемориальный дом-музей П. П. Бажова, Центр традиционной народной культуры Среднего Урала, детская библиотека «Малая Герценка» и Свердловская областная библиотека для детей и молодежи имени В. П. Крапивина.



«Производя работы на участках вблизи образовательных заведений, мы преследуем две цели: привести проезжую часть дороги в нормативное состояние и улучшить пешеходную доступность учреждений, выполнив ремонт тротуаров, чтобы граждане, в особенности дети, могли удобно и безопасно добираться до точки назначения», — объяснила Тамара Благодаткова.







Помимо этого, в августе было сдано в эксплуатацию после ремонта несколько важных транспортных артерий. Так, 1 августа в Екатеринбурге после двухлетнего ремонта было открыто движение по обновленному путепроводу на пересечении Луганской улицы и Объездной автодороги. Капитальный ремонт транспортной развязки произошел впервые с того момента, как она была построена в 2002 году. А спустя две недели дорожники объявили о запуске движения по первому съезду, ведущему с развязки. Полностью реконструкция этого дорожного комплекса завершится в ближайший месяц.



Также в рамках нацпроекта БКД специалисты уделяют внимание и другим аспектам движения транспорта в городе. С 5 августа была изменена схема работы светофора на пересечении улиц Белинского и Фурманова. Специалисты МБУ «Центр организации движения» отметили, что это позволило на 15% увеличить пропускную способность перекрестка, который считается одним из самых загруженных в городе.







Реконструкция светофорного объекта на указанном перекрестке была проведена в рамках реализации нацпроекта БКД. Теперь светофор на улице Фурманова со стороны улицы Машинной оснащен отдельной стрелкой, также здесь появились новые знаки, разрешающие движение направо с двух крайних полос, с третьей полосы — движение прямо.



Комплекс изменений, по мнению экспертов, должен уменьшить заторы на данном участке, однако полноценные результаты можно будет увидеть только после завершения дорожного ремонта на улице Белинского, который сейчас находится в заключительной стадии: рабочие уже приступили к благоустройству прилегающей территории вдоль отремонтированного участка.







Напомним, что при поддержке национального проекта БКД в 2022 году уже отремонтировано или находится на завершающей стадии работ 15 участков автомобильных дорог площадью около 300 тыс. кв. м. и протяженностью более 17 км. Также специалисты обновляют тротуары, общая площадь этой категории объектов составляет 50 тыс. кв. м. Кроме этого, в Екатеринбурге отремонтированы или находятся в процессе модернизации 27 светофорных объектов. Все работы будут завершены до конца года.



Однако власти города не планируют останавливаться на достигнутом. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов уже анонсировал планы по созданию и обновлению дорог в городе на следующий год. Речь идет об Александровском бульваре и Новокольцовской улице в одноименном микрорайоне.



По словам главы города, эти участки позволят улучшить транспортную доступность микрорайонов Птицефабрика и Компрессорный.



«Работы здесь должны быть закончены в следующем году, строители идут в графике, перебоев в поставках стройматериалов нет. Проектируется и трамвайная линия сюда», — написал Алексей Орлов в личном Telegram-канале.







Также он рассказал о работах в районе Южного автовокзала: здесь идет модернизация отрезков дорожного полотна на улицах Циолковского и Айвазовского. Раньше на этом месте был частный сектор, где дороги были грунтовыми. Сейчас в этом районе строятся многоквартирные дома, а проезжая часть нуждается в обновлении.



Фото предоставлены пресс-службой администрации Екатеринбурга