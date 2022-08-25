В Екатеринбурге на 98% завершен ремонт улиц в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. В Екатеринбурге почти завершен ремонт улиц, который проходил этим летом в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова совершила объезд по ремонтируемым объектам УДС, часть которых расположена вблизи социально значимых учреждений.
«Сегодня у нас плановый объезд по объектам ремонта УДС, в том числе по 15 включенным в БКД. По большому счету работы выходят на финишную прямую: на улицах Карла Либкнехта и Белинского специалисты укладывают верхний слой асфальта, а на остальных 13 участках — уже доделывают тротуары или готовятся к сдаче. Таким образом, план выполнен примерно на 98%», — цитирует Тамару Благодаткову пресс-служба администрации муниципалитета.
Согласно основным положениям БКД, ремонт дорог производится комплексно: помимо проезжей части, строители ремонтируют тротуары и меняют бордюры так, чтобы сформировать безбарьерную среду. Для этого дорожники обустраивают понижения на пересечениях тротуаров с проезжими частями улиц.
В первую очередь такие работы проходят вблизи социально значимых объектов. Так, на улицах Чапаева и Карла Либкнехта, включенных в БКД, расположены мемориальный дом-музей П. П. Бажова, Центр традиционной народной культуры Среднего Урала, детская библиотека «Малая Герценка» и Свердловская областная библиотека для детей и молодежи имени В. П. Крапивина.
«Производя работы на участках вблизи образовательных заведений, мы преследуем две цели: привести проезжую часть дороги в нормативное состояние и улучшить пешеходную доступность учреждений, выполнив ремонт тротуаров, чтобы граждане, в особенности дети, могли удобно и безопасно добираться до точки назначения», — объяснила Тамара Благодаткова.
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