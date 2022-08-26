Цена на бензин АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросла на 0,61%

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 15 по 22 августа 2022 года выросли на 0,61% и составили 59,66 руб. за литр. Как сообщает Свердловскстат, стоимость бензина марки АИ-92 увеличилась на 0,12%, до 46,72 руб. Бензин марки АИ-95, в свою очередь, подорожал на 0,13%, до 50,36 руб. Стоимость дизельного топлива за указанный период выросла на 0,3% и составила 54,78 руб.

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