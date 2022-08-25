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25.08.2022

Производство кондитерских изделий в Свердловской области за год снизилось на 40%

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. В Свердловской области в январе-июле 2022 года произвели 38,6 тыс. т кондитерских изделий. Это на 40% меньше результата аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Среди пищевых продуктов также заметно снизилось производство минеральных вод (на 31,5%), безалкогольных напитков (на 15,8%), колбасных изделий (включая колбасные изделия для детского питания) (на 12,4%), мяса и субпродуктов домашней птицы (на 8,1%), говядины (кроме субпродуктов) (на 5,3%).

Что касается непродовольственных видов продукции, в этой категории сильнее всего сократилось производство фанеры (на 32,3%), двери, их коробок и деревянных порогов (на 22,7%), бумаги и картона (на 20,3%), древесной целлюлозы и целлюлозы из прочих волокнистых материалов (на 17,6%), а также керамических глазурованных плиток для внутренней облицовки стен (на 13,6%).

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