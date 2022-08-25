Производство говядины в Свердловской области в первом полугодии сократилось на 9%

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. В Свердловской области в январе-июле 2022 года произвели 38,6 тыс. т кондитерских ...30.09.2021 Производство мяса и субпродуктов домашней птицы на Среднем Урале за год сократилось на 14%
В Свердловской области за 8 месяцев 2021 года произвели 53,5 тыс. т мяса и субпродуктов домашней птицы, что на 13,8% ...30.09.2021 Производство мяса и субпродуктов домашней птицы на Среднем Урале за год сократилось на 14%
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2021. В Свердловской области за 8 месяцев 2021 года произвели 53,5 тыс. т мяса и субпродуктов ...31.08.2021 Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Свердловской области за год сократилось на 3,6%
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2021. В Свердловской области в январе-июле 2021 года произвели 69,4 тыс. т хлеба и ...16.07.2020 Производство хлеба в Свердловской области в I полугодии сократилось на 5,6%
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2020. Свердловскстат опубликовал информацию о производстве основных видов промышленной ...