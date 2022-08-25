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Производство говядины в Свердловской области в первом полугодии сократилось на 9%

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2025. Свердловскстат опубликовал информацию о производстве основных видов промышленной продукции в Свердловской области в январе-июне 2025 года.

Из пищевых продуктов в регионе сократился выпуск говядины (-9,3% год к году), колбасных изделий (-7,3%), кондитерских изделий (-5,2%) и жидкого обработанного молока (-3,3%).

Также в регионе сократился выпуск бумаги и картона (-18%), трубной продукции (-17,7%), лесоматериалов (-11,1%), а также блоков и прочих сборных строительных изделий (-10,6%).
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