Свердловскстат опубликовал информацию о производстве основных видов промышленной продукции в Свердловской области в январе-июне 2025 года. Из пищевых продуктов в регионе сократился выпуск говядины (-9,3% год к году), колбасных изделий (-7,3%), кондитерских изделий (-5,2%) и жидкого обработанного молока (-3,3%). Также в регионе сократился выпуск бумаги и картона (-18%), трубной продукции (-17,7%), лесоматериалов (-11,1%), а также блоков и прочих сборных строительных изделий (-10,6%).

Материалы по теме

Производство говядины в Свердловской области в первом полугодии сократилось на 9%

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2025. Свердловскстат опубликовал информацию о производстве основных видов промышленной ...

Производство кондитерских изделий в Свердловской области за год снизилось на 40%

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. В Свердловской области в январе-июле 2022 года произвели 38,6 тыс. т кондитерских ...

Производство мяса и субпродуктов домашней птицы на Среднем Урале за год сократилось на 14%

В Свердловской области за 8 месяцев 2021 года произвели 53,5 тыс. т мяса и субпродуктов домашней птицы, что на 13,8% ...

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Свердловской области за год сократилось на 3,6%

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2021. В Свердловской области в январе-июле 2021 года произвели 69,4 тыс. т хлеба и ...

Производство хлеба в Свердловской области в I полугодии сократилось на 5,6%

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2020. Свердловскстат опубликовал информацию о производстве основных видов промышленной ...