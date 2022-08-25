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Вчера, 18:01

На Среднем Урале производство колбасных изделий за год снизилось на 16%

В Свердловской области производство колбасных изделий, включая колбасные изделия для детского питания, в январе-декабре 2023 года снизилось на 16,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.

Кроме того, в регионе на 9% за год выросло производство говядины (кроме субпродуктов), на 8,6% — охлажденных, замороженных мясных, мясосодержащих полуфабрикатов, на 7,5% — кондитерских изделий, на 7% — мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, на 4,3% — сливочного масла.
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