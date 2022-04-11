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Вчера, 13:18

Екатеринбурженка поставляла спред вместо сливочного масла в 34 образовательных и медицинских учреждения

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. Руководитель ООО «ФАВОРИТ» и ООО «ЛАБИРИНТ» (жительница Екатеринбурга 1962 года рождения) выигрывала тендеры на закупки сливочного масла для государственных и муниципальных учреждений образования и здравоохранения и поставляла им спред из немолочного жира под видом сливочного маста. Уголовное дело против женщины отправлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая с ноября 2022 по апрель 2023 года отслеживала соответствующие тендеры, снижала цены и выигрывала конкурсы. Далее она подыскивала поставщиков фальсифицированного масла, от которых получала спред из немолочного жира (этот продукт гораздо дешевле сливочного масла), подделывала сопровождающие документы и поставляла продукт в госорганизации под видом масла.

Отмечается, что действия обвиняемой нанесли ущерб 34 учреждениям на сумму свыше 5 млн руб.
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