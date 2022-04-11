Екатеринбурженка поставляла спред вместо сливочного масла в 34 образовательных и медицинских учреждения

УрБК, Челябинск, 11.04.2022. Роспотребнадзор по просьбе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской ...31.03.2022 Свердловский Россельхознадзор уличил компанию «Маслодел» в производстве фальсифицированного сливочного масла
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2022. Свердловский Россельхознадзор уличил ООО ПК «Маслодел» в производстве ...22.06.2021 Челябинские компании оштрафовали на 450 тыс. рублей за реализацию фальсифицированного сливочного масла
УрБК, Челябинск, 22.06.2021. Управление Россельхознадзора по Челябинской области оштрафовало трех южноуральских ...30.06.2016 Ученые доказали пользу сливочного масла
Американские диетологи опровергли миф о вреде сливочного масла. Посвященное этому исследование опубликовано в журнале ...02.03.2015 Компания «ПАК-СЕРВИС» уличена в производстве фальсифицированного сливочного масла
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2015. Екатеринбургское ООО «ПАК-СЕРВИС» уличено в производстве фальсифицированного сливочного ...