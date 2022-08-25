На Среднем Урале производство колбасных изделий за год снизилось на 16%

В Свердловской области производство колбасных изделий, включая колбасные изделия для детского питания, в январе-декабре ...25.08.2022 Производство кондитерских изделий в Свердловской области за год снизилось на 40%
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. В Свердловской области в январе-июле 2022 года произвели 38,6 тыс. т кондитерских ...29.11.2021 Производство мяса и субпродуктов домашней птицы на Среднем Урале в январе-октябре сократилось на 14,1%
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2021. В Свердловской области в январе-октябре 2021 года было произведено 66,2 тыс. т мяса и ...30.09.2021 Производство мяса и субпродуктов домашней птицы на Среднем Урале за год сократилось на 14%
В Свердловской области за 8 месяцев 2021 года произвели 53,5 тыс. т мяса и субпродуктов домашней птицы, что на 13,8% ...30.09.2021 Производство мяса и субпродуктов домашней птицы на Среднем Урале за год сократилось на 14%
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2021. В Свердловской области за 8 месяцев 2021 года произвели 53,5 тыс. т мяса и субпродуктов ...