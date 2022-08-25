Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 100 человек

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. По состоянию на 25 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. 703 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 24 августа число безработных составляло 20 тыс. 603 человека. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 100 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,98%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,52.
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